Carrière van Gerard Piqué eindigde met een rode kaart als bankzitter na uitschelden scheidsrechter

Drie dagen na het afscheid van Camp Nou zat Piqué een laatste keer in de selectie van FC Barcelona voor de match tegen Osasuna.

Gerard Pique hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. De verdediger zat voor een laatste keer in de selectie tegen Osanuna, maar startte op de bank. En op het veld zou Piqué niet meer komen, want hij kreeg tijdens de rust rood voor beledigingen aan de scheidsrechter. Hij klaagde vooral over de afgekeurde goal en rode kaart van zijn ploegmaat Robert Lewandowski.

Volgens Spaanse media vroeg Pique aan de scheidsrechter: "Maar besef je wel wie je hebt weggestuurd? Ik schijt op je verdomde moeder, het is een schande (...) Jij bent de scheidsrechter die ons het meest heeft genaait", zou hij volgens het scheidsrechtersrapport ook tegen Gil Manzano hebben gezegd. De rode kaart van Pique was niet op tv te zien, maar werd aan het begin van de tweede helft door LaLiga op haar website bevestigd.

Piqué moest door zijn rode kaart dus plaatsnemen in de tribune en kreeg dus geen geplande wissel meer van Xavi.