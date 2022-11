Leandro Trossard duidelijk: "Heb het de bondscoach zo moeilijk mogelijk gemaakt"

Leandro Trossard is heel goed bezig in de Premier League. Het is uitkijken of hij ook kan schitteren op het WK.

Dat zal vooral van bondscoach Roberto Martinez afhangen. Die moet hem immers opstellen en voorrang geven op Eden Hazard. Het is uitkijken of de Spanjaard dat zal doen. “Ik ben klaar voor een basisplaats en mijn prestaties spreken voor zich”, zegt Trossard bij TV Limburg. “Ik denk dat ik het de bondscoach zo moeilijk mogelijk heb gemaakt, wat ook mijn bedoeling was.” Trossard wil zich laten zien op het WK. In de Premier League ging het alvast vlotjes, met 7 goals en 3 assists bij Brighton op zijn naam. Het WK moet ook met het oog op een toptransfer een voltreffer worden voor onze landgenoot.