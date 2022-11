Van troosteloos laatste naar derde in één jaar tijd: Newcastle United is opnieuw een topclub

Er waait een nieuwe wind bij Newcastle, en of dat oplevert... Vorig jaar stonden ze troosteloos laatste in de Premier League, momenteel bekleden ze een plekje in de top 3.

Vorig seizoen stond Newcastle na 14 speeldagen troosteloos op plek 20 in de Premier League met amper zeven punten. De traditieclub wist zich na een goede terugronde te redden en speelt dit seizoen erg goed in de Premier League. Momenteel staat Newcastle na 14 speeldagen op de derde plek in de Engelse hoogste klasse met een puntentotaal van 27. De Magpies verzamelden dus 20 punten meer dan vorig seizoen op evenveel wedstrijden.

Dat Newcastle graag met een plekje in de top drie het WK zou ingaan is zeker en vast geen geheim. Deze zaterdag spelen ze hun laatste wedstrijd voor het wereldkampioenschap. Ze ontvangen Chelsea, dat met 21 punten uit 13 wedstrijden slechts op plek 7 staat, voor een belangrijke topper. Met Tottenham (dat slechts één puntje achter staat) en Manchester United (die volgen op 4 punten met een wedstrijd minder) net achter hun kan Newcastle zich dus geen puntenverlies veroorloven.

Almiron on fire

De seizoensrevelatie bij Newcastle is niet recordaankoop Isak of sterspeler Saint-Maximin, maar ene Miguel Almiron. De 28-jarige winger speelt al enkele seizoenen voor de Magpies, maar verkeert nu in de vorm van zijn leven. In de laatste zeven wedstrijden scoorde de Paraguayaan maar liefst zeven keer. Zijn geschatte marktwaarde ging van 16 miljoen euro omhoog tot 20 miljoen euro. Doet hij Chelsea dit weekend opnieuw pijn en zet hij de Europese ambities van the Toon Army nog wat extra in de verf?