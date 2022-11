Oud-trainer van onder andere Standard en Cercle gaat in eerste nationale aan de slag

Jose Riga zit sinds het einde van zijn samenwerking met JS Kabylie al een tijdje zonder club.

De oud-trainer van Standard, Cercle Brugge en FC Metz heeft echter een nieuwe uitdaging in ons land gevonden. Hij gaat aan de slag bij URSL Visé in de hoogste amateurafdeling.

In Algerije was Riga pas in juni aangesteld, maar in september hield hij het er al voor bekeken. Voorzitter Guy Thiry liet in Sudinfo weten dat Riga en Visé een bijzonder band hebben. Visé was snel op zoek naar en nieuwe trainer.

Visé staat momenteel op een twaalfde plek in eerste nationale. Het pakte 17 op 36 tot dusver, terwijl de verwachtingen veel hoger lagen.