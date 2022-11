Dessel Sport kiest in de degradatiestrijd in 1e nationale voor een opvallende naam

Dessel Sport zit dit seizoen in vieze papieren. Met een trainerswissel proberen ze in 1e nationale te blijven.

Na 12 speeldagen telt Dessel Sport in 1e nationale 8 punten. Daarmee staan ze op een 17e plaats. Daarmee zitten ze dichtbij de gevarenzone.

Dessel wil het tij keren door van trainer te veranderen. Benny Lunenburg werd ontslagen en ze haalden Stijn Vreven binnen. Hij tekende tot het einde van het seizoen en was eerder al trainer van Beerschot en Lokeren.

Ook is Vreven geen onbekende voor Dessel. Hij was er al eens trainer. In het seizoen 2012-2013 werd hij 12e. Deze keer zal het zijn taak zijn om degradatie te voorkomen.