Kompany wordt verkozen tot 'Coach van de Maand': "Verheugd, en dat tegen een aantal sterke managers!"

Burnley won vijf keer en speelde drie keer gelijk in oktober. Vorige week verloren ze hun eerste match sinds half augustus. “Ik ben verheugd deze prijs te winnen, en dat tegen een aantal geweldige managers. Ik wil iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld bij deze prijs: de coaches, de fysio’s, de analisten, de koks, de terreinknechten… Het was een goede maand voor ons, maar het harde werk gaat door.”

Zondag staat de topper tegen Blackburn op het programma. Burnley heeft twee punten voorsprong op de nummer 2 in het klassement.

Vincent Kompany has been named the Sky Bet Championship Manager of the Month for October šŸ†