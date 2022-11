Bayern München gaat de WK-break in als leider in Duitsland, toptalent blinkt alweer uit

Bayern München ging in zijn laatste wedstrijd voor het WK op bezoek bij Schalke 04.

Jamal Musiala (19) wordt één van de toptalenten op naar uit te kijken op het WK in Qatar. Bij Bayern München blinkt de aanvallende middenvelder dit seizoen uit met al negen goals en vijf assists in dertien wedstrijden in de Bundesliga.

Ook op bezoek bij Schalke 04 blonk de tiener alweer uit. Met een assist voor de rust voor Gnabry en na de rust voor Choupo-Moting leidde hij Bayern naar een makkelijke overwinning. Bayern gaat zo de WK-break in met 6 punten meer dan eerste achtervolger RB Leipzig.

Matthijs De Ligt maakte nog zijn wederoptreden na een afwezigheid van twee weken. Dat kan nog goed nieuws zijn voor de bondscoach van Oranje, Louis van Gaal, die rekent op de Nederlander in de verdediging in Qatar.