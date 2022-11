Mechelse derby eindigt met vechtpartij op de Grote Markt in het stadscentrum

Na afloop van de kleine Mechelse derby tussen de beloften van KV Mechelen en Racing Mechelen liep het even uit de hand in het centrum van Mechelen.

De lokale politie van Mechelen moest tussenbeide komen in het stadscentrum. Dit omwillen van een hevige caféruzie tussen supporters van KV Mechelen en Racing Mechelen volgens omstaanders. Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen. Een aantal mensen zijn opgepakt en overgebracht naar het commisariaat.

“Er is geen melding van gewonden. Schade aan het openbare domein of aan privé-eigendom is evenmin gemeld”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek tegenover Gazet van Antwerpen. “Enkele van de betrokkenen zijn wel voor verstoring van de openbare orde overgebracht naar het commissariaat.”