Uithaal van Mourinho heeft grote gevolgen: Nederlandse speler door fans opgewacht aan zijn huis

José Mourinho gaf vleugelverdediger Rick Karsdorp na het gelijkspel tegen Sassuolo een serieuze veeg uit de pan. Ook op zijn persconferentie, zonder zijn naam te noemen, maar daar kwam de Italiaanse media al snel achter. En het is niet zonder gevolgen gebleven.

Volgens de Portugees had diegene zijn medespelers verraden met zijn onprofessionele houding. Oud-directeur Walter Sabatini reageerde dat Mourinho in zijn ogen te ver was gegaan in zijn bewoordingen. "Ik denk niet dat Karsdorp nu nog de deur uit kan", zei hij. En hij kreeg gelijk.

Volgens Corriere dello Sport is Karsdorp vrijdag bij zijn huis opgewacht door boze AS Roma-fans. Voor de Nederlander wordt de situatie zo steeds akeliger. De rechtsback met 122 optredens voor Roma achter zijn naam heeft nog een contract tot medio 2025 bij de Giallorossi. Deze week kwam in het nieuws dat Juventus een mogelijke oplossing kan bieden.