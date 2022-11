Philippe Clement klaagt over scheids na verlies tegen Marseille in 98ste minuut

Zondagavond verloor Philippe Clement met AS Monaco van Olympique Marseille. Het werd 2-3 in de 98ste minuut.

Na vijftien speeldagen in de Ligue 1 staat Monaco met een zesde plaats toch een stuk onder de verwachtingen. De achterstand op de tweede plaats, met rechtstreeks ticket voor de Champions League, is nu al negen punten.

Clement had het vooral moeilijk met de beslissingen van de scheidsrechter op het einde van de wedstrijd. “Na de rust was onze defensieve organisatie beter”, vertelt Clement aan L’Equipe. “We domineerden in de tweede helft, we scoorden de 2-1 en dat was heel belangrijk. Maar dan...”

“De scheidsrechter van vandaag is een van de beste in Frankrijk en mijn mening verandert niet na deze wedstrijd. Maar er waren twee cruciale beslissingen in de laatste tien minuten. Breel Embolo werd getackeld zoals bij rugby. In judo zou je het een ippon noemen.”

Maar dat was nog niet alles. “Mijn speler kreeg verrassend genoeg een gele kaart en dertig seconden later maakten ze de gelijkmaker. Bij de laatste actie stond Payet, een geweldige speler met veel ervaring, tussen drie van onze spelers in, maar hij wilde alleen maar vallen. Als je dat fluit, fluit je honderd keer per wedstrijd, en stop je met voetballen.”

Clement vat het nog maar eens samen. “Mijn spelers kregen niet wat ze verdienden. Vooral in die tweede helft. Eindigen op 2-2, tot daar aan toe. We zouden uiteindelijk de morele winnaar zijn geweest door onze tweede helft, maar nu...”