Beerschot brengt ode aan Joske Vanhout met vereeuwiging van naam op tribune

Vak I op Beerschot zal vanaf heden ook de 'Joske Vanhout-stand' zijn, als eerbetoon aan de deze jaar overleden Jos Vanhout.

Jos Vanhout werd in 1932 geboren. Hij maakte als supporter en als materiaalman heel wat mee op Beerschot. Hij overleed op 30 mei 2022.

“De tribune wordt officieel ingehuldigd voor de wedstrijd tegen Club NXT zaterdag in bijzijn van Joske zijn familie”, klinkt het op de website van Beerschot. “We eren onze oud-materiaalmeester door zijn naam te vereeuwigen op onze tribune. Op de dakfrees boven Vak I, zal vanaf zaterdag de tekst ‘Joske Vanhout Stand’ te bewonderen zijn.”

De laatste jaren ging Joske door het leven als ere-materiaalman, een titel speciaal voor hem in het leven geroepen. “Een titel die hij ter harte nam. Geen wedstrijd miste Joske van ‘zijnen Beerschot’, altijd geïnteresseerd in wat zijn Mannekes presteerden. Als zijn gezondheid het toeliet was hij te vinden in het Olympisch Stadion. Altijd met een eerlijke mening over alles wat gebeurde. Rechttoe rechtaan, zo was Jos en zo leeft hij verder in onze harten.”