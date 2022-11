Zou dit elftal niet-geselecteerde spelers het WK in Qatar kunnen winnen?

Het WK staat voor de deur, maar voor heel wat topspelers is deze periode een extra vakantie. Dit is het strafste elftal aan niet geselecteerde spelers.

Doelman

In doel hoeft het niet te verbazen dat we voor Gianluigi Donnarumma kiezen. De doelman wist zich met Italië niet te plaatsen voor het WK ondanks de winst op het EK amper anderhalf jaar geleden. De jonge doelman werd verkozen tot beste speler van het EK 2021 en versierde een mooie transfer naar het Franse PSG. Daar is de 23-jarige doelman nu de absolute nummer één tussen de palen.

Photonews

Verdediging

Beginnen doen we op de rechtsachterpositie met Reece James van Chelsea. De Engelse back liep een zware knieblessure op in een wedstrijd tegen AC Milan en werd daardoor naast de selectie gelaten door bondscoach Southgate. Het centrale duo bestaat uit de Slowaak Milan Skriniar, rots in de branding bij Inter Milaan, en de Oostenrijker David Alaba, vaste waarde in de defensie van Real Madrid. Zowel Slowakije als Oostenrijk wisten hun niet te plaatsen voor het WK in Qatar en dus blijven beide verdedigers thuis. Als kers op de taart hebben we ook nog Liverpoolverdediger Andrew Robertson op linksachter staan. De Schotten verloren van Oekraïne in de play-offs voor het WK en blijven dus ook thuis.

Middenveld

Op het middenveld is er keuze met hopen. We spelen in een 4-3-3-formatie met de ruit achteruit. Op de positie van verdedigende middenvelder posteren we niemand minder dan N'golo Kanté. De door iedereen geliefde Fransman is al sinds deze zomer buiten strijd door een blessure en gaat dus ook niet mee naar het WK. Op het middenveld is er ook plaats voor een andere Fransman, namelijk Paul Pogba. Pogba maakte afgelopen zomer een transfer naar Juventus, maar speelde nog geen enkele minuut in een officiële wedstrijd. Daarom gaat ook hij niet mee naar Qatar met de Fransen. Als derde middenvelder hadden we ook voor Odegaard, Lo Celso of Wijnaldum kunnen kiezen, maar uiteindelijk komen we toch uit bij onze tweede Italiaan, Marco Verratti. De 30-jarige metronoom op het middenveld van PSG wist zich net als Donnarumma niet te plaatsen met Italië voor het WK.

© photonews

Aanval

Ook in de aanval moeten we moeilijke keuzes maken. We kunnen wel zeggen dat we met Lukas Nmecha, Timo Werner, Diogo Jota en Tarik Tissoudali over leuke bankzitters beschikken, maar de basiself halen ze niet. Op de rechterflank kiezen we voor Manchester Cityspeler Riyad Mahrez. Algerije wist zich niet te kwalificeren en zo blijft de 31-jarige rechtsbuiten thuis. Ook de spits komt uit dezelfde ploeg. Wie anders dan Erling Haaland moet voor de doelpunten zorgen in ons fictief elftal. Noorwegen wist zich ook niet te kwalificeren voor het grote toernooi in Qatar en dus geniet de topschutter van de Premier League even van verdiende rust. Ten slotte kiezen we nog voor Mohamed Salah. Hij zal op linksbuiten spelen. De vedette van Liverpool wist met Egypte niet voorbij Senegal te geraken in de voorrondes. Zou dit elftal het WK kunnen winnen?