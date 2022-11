België verliest nog een potentiële international: Marokko roept speler van Vincent Kompany op

Na El Khannous verliest België nu nog een potentiële international. Na de blessure van Amine Harit bij Marokko is bondscoach Hoalid Regragui immers van plan om Anass Zaroury van Burnley op te roepen.

Onder Vincent Kompany heeft die immers rasse schreden vooruit gezet en is één van de smaakmakers van Burnley geworden, dat aan de leiding staat in The Championship. Roberto Martinez sprak ook al met de flankaanvaller, maar die hield de boot telkens af. Hij hoopte op Marokko en zijn droom lijkt nu ook in vervulling te gaan.

Officieel is het nog niet aangekondigd, maar verschillende journalisten zijn zeker dat Zaroury de vervanger van Harit zal worden. Dat zou slim zijn van de Marokkaanse bondscoach, want zo is hij zeker dat Zaroury niet meer voor België kan kiezen.