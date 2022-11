PSG-coach is heel duidelijk: "Dat Mbappé het project belichaamt, betekent niet dat hij boven de club staat"

Christophe Galtier heeft geen makkelijke kleedkamer om in lijn te houden. Met de ego's van Neymar, Messi en Mbappé moet rekening gehouden worden. Maar de coach van PSG zet geen enkele van hen boven de andere. Dus ook Kylian Mbappé niet, die wel het project van PSG belichaamt.

Er zijn al dikwijls verhalen over ontevredenheid van de Franse superster naar buiten gekomen. In aanloop naar zijn contractverlenging, maar ook erna. "Maar dat hij het project belichaamt, betekent niet dat hij boven de club staat. Kylian staat op hetzelfde niveau als de andere spelers. Hij staat op hetzelfde niveau als Lionel Messi, die een geweldige carrière heeft en de beste voetballer aller tijden is. En Kylian staat op hetzelfde niveau als Neymar", aldus Galtier.

"Hij houdt natuurlijk van Paris Saint-Germain, maar hij had ook een oogje op Real Madrid", weet Galtier. "Hij heeft besloten om te blijven, dat is goed voor de Ligue 1, voor PSG, voor de spelers en voor mij. Hij heeft een duidelijke beslissing genomen en daarvoor moet hij respect krijgen."

Over Neymar is hij trouwens heel erg te spreken. "De Neymar die ik ken is een geweldige professional die zich voorbereidt, die vroeg op de trainingen komt en geen enkele training mist. Ik vertelde hem na mijn komst dat ik blij was zijn coach te zijn en dat ik veel over hem had gelezen, maar dat ik daar zelf graag over wilde oordelen. Gelukkig heb ik dat gedaan!"