Ervaring troef: Rode Duivels treken naar Qatar met meeste spelers met meer dan 100 caps

België domineert de ranglijst van de meeste spelers die de grens van 100 caps hebben overschreden.

Alle landen hebben hun selecties voor het WK in Qatar bekend gemaakt. Als er een iets is waar de Belgen overschot van hebben, dan is het wel ervaring. België staat namelijk helemaal bovenaan wat betreft het aantal spelers met meer dan 100 caps.

Met Jan Vertonghen (141 caps), Axel Witsel (126), Toby Alderweireld (123), Eden Hazard (122), Dries Mertens (106) en Romelu Lukaku (102) is België het land met de meeste spelers in 100 of meer caps.

En daar kunnen ook nog Thibaut Courtois (96) en Kevin De Bruyne (93) bijkomen als België ver geraakt in het toernooi. Als De Bruyne de grens van de 100 wil halen, dan moet België tot in de halve finale geraken want dan speelt het nog zeker een zevende wedstrijd met de kleine finale of de finale.

Na België komen Qatar en Uruguay, met vijf spelers die de grens van de 100 caps zijn gepasseerd. Dan komen Costa Rica en Mexico (4), daarna Brazilië, Frankrijk, Wales, Portugal en Zwitserland (3).