Kompany blijft linken aan Jupiler Pro League: Tim Matthys en Jonas De Roeck genoemd

Vincent Kompany staat met Burnley aan de leiding in de Championship, met drie punten voorsprong op eerste achtervolger Sheffield United.

Kompany deed de voorbije zomer na zijn vertrek richting Burnley aardig wat zaken met Belgische clubs. Hij haalde enkele spelers uit de Jupiler Pro League naar Engeland.

Met stafleden van Anderlecht uit zijn tijd houdt hij nog altijd contact. Zo ook met Tim Matthys die de overstap maakt van RSC Anderlecht naar KV Mechelen.

“Vincent heeft me inderdaad gebeld na mijn overgang naar KV Mechelen. Ik had een goede band met Vincent. Mochten er ooit spelers van Burnley interessant zijn voor KVM, dan is er misschien iets mogelijk”, zegt Matthys in De Tribune.

Matthijs ziet een samenwerking tussen beide clubs wel zitten. Hij is door Kompany alleszins uitgenodigd om langs te komen in Burnley. Jonas De Roeck is de voorbije dagen op bezoek bij Kompany, zo werd in De Tribune duidelijk.