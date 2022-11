Duitsland gaat zich niet verstoppen op het WK: "Desnoods betalen we boetes"

De FIFA deed in de aanloop naar het WK in Qatar een oproep aan de deelnemers. Duitsland is niet van plan om zich daaraan te houden.

"Focus jullie op het voetbal en geef geen morele lessen." Dat was de boodschap van de FIFA aan het adres van de deelnemende landen voor het WK in Qatar.

De Duitse bond gaf daarop via een statement een antwoord. "We gaan ons niet verstoppen", aldus DFB-voorzitter Bernd Neuendorf. Zo zal Manuel Neuer met de "One Love"-armband spelen. "Dat is geen politieke verklaring, maar wel een engagement richting de mensenrechten. En andere gebaren en acties sluiten we niet uit."

"En we zijn bereid om boetes te betalen", ging Neuendorf verder. "Als er financiële sancties volgen, zullen we die betalen. We moeten gewoon een sterk signaal geven. Het irriteert me dat we op het WK ons niet met de mensenrechten zouden mogen bezighouden."