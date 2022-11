🎥 Truitje van de laatste match van Piqué krijgt een speciale plaats

Gerard Piqué speelde begin deze maand zijn laatste wedstrijd uit zijn carrière. Het truitje tijdens die wedstrijd heeft een speciale plaats gekregen.

Thuis tegen Almeria speelde Gerard Piqué zijn laatste speelminuten in het shirt van Barcelona. Het werd een 2-0-zege en hij kreeg een applausvervanging.

2 weken later was Piqué in het museum van de club te zien. Daar werd zijn shirt van de wedstrijd tegen Almeria gehandtekend en het shirt zal ook een plaats in het museum krijgen.