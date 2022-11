Marc Degryse geeft zijn favoriet voor het WK: "De sterkste selectie van allemaal"

Net voor het WK in Qatar heeft Marc Degryse zijn favoriet voor het WK gegeven.

Na de oefeninterland tegen Egypte beginnen de Rode Duivels aan het WK in Qatar. Marc Degryse denkt dat het een moeizame groepsfase zal worden. "Canada en Marokko schat ik hoger in dan Panama en Tunesië die we in Rusland bekampten", vertelde Degryse aan Het Laatste Nieuws. "We zijn geen favoriet meer om het WK te bekampen, maar samen met Kroatië moeten we altijd doorstoten."

In de 1/8-finales volgt Duitsland of Spanje. "Op een bepaalde dag kunnen we ze verslaan, maar het zal een dubbeltje op zijn kant worden", ging Degryse verder. "De kans is groot dat we daarna tegen Portugal of Brazilië spelen. Brazilië heeft de sterkste selectie van allemaal en is voor mij de topfavoriet om wereldkampioen te worden."

Ten slotte had Degryse het ook nog over Lionel Messi en Spanje: "Voor Messi is het de laatste kans om het WK te winnen. Het zou mooi zijn dat de beste speler aller tijden ooit eens wereldkampioen zou kunnen worden. Ook kijk ik uit naar Spanje. Ze hebben supertalenten die klaar zijn om te knallen en ze kunnen een nieuw geluid aan het wereldtoneel brengen."