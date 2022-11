Opgelet WK-fans! Gastland Qatar wil bierverkoop in de stadions alsnog doen verbieden

Fans die naar Qatar zijn afgereisd voor het WK, kunnen het in de stadions wel eens zonder bier moeten stellen. Mogelijk verandert de regelgeving hieromtrent nog op het laatste moment.

Volgens de Engelse krant The Times zet Qatar de FIFA onder druk om de verkoop van bier in de acht WK-stadions te verbieden. Dat zou gebeuren op aandringen van de koninklijke familie Al Thani. In Qatar gelden strenge regels voor alcoholgebruik, maar die werden voor het WK aanvankelijk wel enigszins versoepeld.

Als de supporters in de stadions toch niet aan een pintje bier zouden geraken, dan kan dat de FIFA heel wat kopzorgen geven. Budweiser is immers één van de grote sponsoren van de wereldvoetbalbond. Als Budweiser niet mag verkopen in de stadions, worden afspraken uit het afgesloten miljoenencontract geschonden.

Wél bier in fanzones

Later op de dag zou er nog een officieel statement komen. Het is niet zo dat de WK-fans het in Qatar volledig zonder bier moeten stellen. In de fanzones zal bierverkoop wel nog toegelaten zijn.