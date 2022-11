Vincent Kompany heeft vertrouwen in de Rode Duivels: "We hebben genoeg spelers om een match te doen kantelen"

Vincent Kompany speelde in 2019 zijn laatste wedstrijd voor de Rode Duivels, maar hij is de nationale ploeg blijven volgen.

Bij La Libre Belgique liet Vincent Kompany zijn licht schijnen over de Rode Duivels en het WK. "Een nationaal team gedraagt zich cyclisch. In 2018 hadden we een beetje ervaring, maar vooral veel jonge spelers. We speelden toen met de fysieke kwaliteiten van die leeftijd. We renden en drukten veel. Ook konden we de bal goed bijhouden."

In Qatar zal de ploeg 4 jaar ouder zijn. "Voor 2022 is ervaring de belangrijkste kwaliteit van het team", ging Kompany verder. "We zullen weer op balbezit spelen, maar meer georganiseerd dan ervoor. Ook hebben we voorin spelers die een match kunnen doen kantelen. Dat is de kracht van België en vergeet ook niet dat een WK ook een beetje gewonnen wordt dankzij geluk bij de loting te hebben."