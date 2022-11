Eden Hazard denkt niet dat absolute topvorm nog terugkeert: "Ik heb te hard geleden"

De huidige vorm van Eden Hazard was de voorbije dagen weer een druk besproken thema. Ook bij Hazard zelf begint het te dagen dat zijn beste periode wellicht achter hem ligt.

In een interview met L'Équipe bespreekt Hazard onder andere de Belgische kansen op het WK in Qatar. Ook gaat het over zijn persoonlijke verhaal. Zoals het feit dat zijn passage bij Real niet geworden is waar hij op gehoopt had. "Daar zijn verschillende redenen voor. Maar vooral de blessures die steeds maar weer opdoken, liggen aan de basis. Nadat het ijzeren plaatje in mijn enkel werd verwijderd, trainde ik wel de hele tijd."

Grote verbeteringen waren in de wedstrijden niet te zien en ook zijn laatste knalprestatie bij de Rode Duivels is al lang geleden. "In 2018 behoorde ik misschien tot de tien beste spelers van de wereld. Om eerlijk te zijn: die vorm gaat niet meer terugkeren. Ik heb te hard geleden. Zowel mentaal als fysiek. Maar als mijn lichaam het toelaat, kan ik natuurlijk nog wel eens flitsen."

Minder kracht en explosiviteit

"Ik heb ook minder kracht en explosiviteit dan toen", beseft Hazard. "Dat is ook niet onlogisch als je ouder wordt. Ik probeer wel mijn gekende stijl te behouden. Ik heb wel wat vertrouwen verloren."