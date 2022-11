Jérémy Doku als X-factor bij de Rode Duivels? "Ik weet dat ik een apart profiel heb en een wedstrijd kan openbreken"

Ook Jérémy Doku sprak zondag met de pers. Wat hij de Rode Duivels kan bijbrengen, zagen we al in een korte invalbeurt tegen Egypte.

Door een lastig seizoen met blessures bij Rennes was het geen evidentie dat Doku mee zou gaan naar Qatar. "Ik voel me goed en ben blij dat ik klaar ben. Er was wel stress de laatste weken. Ik wist natuurlijk dat ik fit moest zijn om geselecteerd te worden. Ik ben heel blij dat de coach mij toch heeft meegenomen."

Wat zijn de verwachtingen van Doku nu hij toch weer bij de nationale ploeg zit? "Iedereen wil een basisplaats. Maar zelfs als ik vijf minuten krijg zal ik alles geven. Ik weet dat ik een apart profiel heb in vergelijking met andere jongens. Ik weet dat ik een wedstrijd kan opbreken.

Veel geleerd op EK

Daar klinkt vertrouwen uit. Ondanks dat de snelle winger nog maar 20 is, heeft hij ook al eens een groot toernooi kunnen meemaken. "Ik heb op het EK veel geleerd. Veel mensen hebben mij over mijn prestatie tegen Italië aangesproken."

Doku is ook één van de spelers die in aanmerking komen om bijvoorbeeld op de positie van Eden Hazard uit te spelen. "Eden Hazard is toch niet zomaar iemand. Er is hier veel concurrentie, maar het is aan mij om te tonen aan de coach dat hij op mij kan rekenen."