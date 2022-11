Van der Vaart gelooft niet in de kansen van Rode Duivels op het WK: "Ze worden de grootste teleurstelling"

Hij gelooft niet dat de Belgen ver geraken in het toernooi.

Na de 2-1 nederlaag van de Rode Duivels tegen Egypte zijn de twijfels over de kansen van de Rode Duivels op het WK in Qatar nog wat gegroeid.

Ook Rafael van der Vaart denkt dat de Duivels niet ver zullen geraken op het WK. Dat zei hij bij de NOS. Vooral de defensie wordt een zorgenkind denkt de voormalige speler van Ajax, Real Madrid en Tottenham.

"België. Ik denk dat die, zeker verdedigend, over hun hoogtepunt heen zijn. De enige die voor hen het verschil maakt, is Kevin De Bruyne, een wereldvoetballer. Maar Eden Hazard levert al tijden niet, Romelu Lukaku is niet fit. Als je puur naar de selectie kijkt, zouden ze ook zomaar kunnen verrassen. Maar ik denk dat zij de grootste teleurstelling worden dit WK", klinkt het bij de Nederlander.