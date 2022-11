Europese landen zullen OneLove-band niet dragen op WK en halen hard uit naar FIFA

De Europese landen Nederland, Engeland, Wales, België, Duitsland, Denemarken en Zwitserland zouden de speciale band dragen, maar zien daar nu van af nadat bekend raakte dat ze daar een gele kaart zouden voor krijgen. De landen verstuurden ook een gezamenlijk een statement.

"Uren voor de eerste wedstrijd, is ons vanuit FIFA (officieel) duidelijk gemaakt dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als hij de OneLove-aanvoerdersband draagt. We betreuren het ten zeerste dat het niet gelukt is om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen" klinkt het op de website van de Nederlandse voetbalbond.

"Dit gaat in tegen de geest van onze sport die juist miljoenen mensen verbindt. Wij gaan de komende tijd samen met de andere betrokken landen kritisch kijken naar onze relatie met FIFA."

De landen willen niet dat hun aanvoerder met een gele kaart aan de wedstrijd zouden moeten starten en benadrukken ook dat ze in september al een aanvraag hadden ingediend om de speciale band te dragen, maar toen geen reactie kregen.

