Waarom de Rode Duivels best balbezit en dominantie even vergeten en countervoetbal moeten overwegen

De Rode Duivels beginnen er woensdag aan tegen de razendsnelle Canadezen. En die kunnen ons pijn doen, zoals Egypte vorige week al bewees. Onze opinie: geef de tegenstander ook eens de bal...

Egypte gaf België met plezier de bal en zakte diep terug. Rond de zestien was er geen doorkomen aan. Er was geen vrije ruimte voor De Bruyne om eens een bal neer te leggen. We durven voorspellen dat Canada en Marokko de wedstrijden tegen België op dezelfde manier zullen benaderen: speculeren op de counter.

Tegenstanders met kwaliteiten

Jonathan David kent u nog wel van bij AA Gent. Die jongen kan een stukje sprinten. Alphonso Davies - als hij fit geraakt - loopt wel zijn lijntje af. En wat Tajon Buchanan uit zijn schoenen kan toveren, weet u ook wel. Bij Marokko loopt er ene Hakim Ziyech rond die balletjes met sprekend gemak achter een defensie kan leggen. En ja, Kroatië heeft nog steeds Luka Modric. Allemaal jongens die in de ruimte kunnen spelen.

Voor onze trager geworden verdediging is dat geen cadeau. Vertonghen en Alderweireld kunnen nog steeds veel oplossen met hun positiespel en in de man-tegen-man-duels zijn ze ook nog steeds sterk. Waarom nemen we de tegenstander dan eens ook niet hun sterke punten af en spelen we niet in op onze sterktes? Balbezit is ook maar een statistiek als er niks uit voorkomt.

Met Kevin De Bruyne hebben we dé man die een tegenaanval op een perfecte manier kan opzetten. Waarom niet eens lager inzakken om de ruimte in de rug van de verdediging weg te pakken en zelf te kunnen reageren? Op dit moment in de levensduur van de Gouden Generatie maakt het niet meer uit hoe ze wedstrijden winnen, wel dat ze gewonnen worden.

Laat Openda en Batshuayi maar lopen

Op vorige toernooien konden we rekenen op de flitsen van Eden Hazard of Dries Mertens. Thomas Meunier kwam vier-vijf keer per match gevaarlijk in de zestien. Witsel kon makkelijk alleen voor de verdediging spelen. En met Nacer Chadli was er een troefkaart die zowat overal kon invallen. Dat is het verleden. Ze hebben nog steeds hun kwaliteiten, maar op een andere manier.

Daarom een voorstel voor de bondscoach: laat de tegenstander het initiatief maar nemen als de Duivels het moeilijk hebben om iets te creëren. Met Openda en Batshuayi heb je geen spitsen die een duel winnen in de zestien, laat ze dus maar lopen. Want die groepsfase wordt geen eitje, daar mag u nu al zeker van zijn.