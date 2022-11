Boskamp over Oranje: "Hij haalt toch weer zijn gelijk", maar ook "veel te vroeg"

Oranje opende het WK met een overwinning tegen Senegal, maar het was nagelbijten tot de goal in de slotfase viel.

Johan Boskamp volgde de partij van Nederland met argusogen op. “De meest verrassende keuze van Louis stond in doel: Andries Noppert”, zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.

En Boskamp vond hem wel goed keepen. “Eigenlijk is het te gek om los te lopen dat Van Gaal een ervaren international als Cillessen heeft thuisgelaten voor drie keepers die samen niet eens tien interlands hebben gespeeld. Mijn eerste reactie was ‘Wat doet ie nu weer?!’, maar uiteindelijk haalt hij misschien toch weer zijn gelijk.”

Om al te spreken over een ploeg voor de wereldtitel vindt Boskamp het nog veel te vroeg. “Waar ik Van Gaal voorlopig geen gelijk in kan geven is dat het Nederlands elftal bij de favorieten hoort om het WK te winnen. Véél te vroeg.”