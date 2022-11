Old Trafford davert op grondvesten na vertrek van CR7: 'Manchester United staat te koop'

Manchester United en Cristiano Ronaldo hebben vandaag een punt gezet achter hun huwelijk. Maar er staat nog meer te gebeuren op Old Trafford. Staat de club ook meteen te koop?

Sky komt met het nieuws op de proppen. Er zijn al langer geruchten dat de Amerikaanse eigenaars enkele investeringsbanken de opdracht hebben gegeven om een overnemer te zoeken, maar deze keer is er meer aan de hand.

Over het Kanaal wordt verwacht dat de Glazers eerstdaags met een statement naar buiten zullen komen. Voor de fans lijkt het alvast een overwinning. De Amerikanen waren de voorbije zeventien jaar nooit geliefd in The Theatre of Dreams.