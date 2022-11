Trossard wil niet gezegd hebben dat Hazard uit de ploeg moet: "Iedereen in België vindt dat ik moet spelen, dat is fijn"

Trossard of Hazard? Wie van deze twee staat straks in de Belgische nationale elftal, wanneer het WK echt op gang komt met de interland tegen Canada?

Roberto Martínez heeft al laten verstaan dat hij in Eden Hazard vooral een basisspeler ziet, terwijl vele stemmen opgaan om Leandro Trossard aan de aftrap te brengen. "Maar ik zeg niet dat Eden uit de ploeg moet om plaats te maken voor mij", onderstreept de Brighton-speler in Humo. "Ik weet wel dat ik klaar ben om te spelen en dat het me niet zovel uitmaakt op welke positie, want ik heb ook al op rechts of als wingback gespeeld."

Oppassen voor boomerang

De steun uit eigen land flatteert hem wel. "Iedereen in België vindt dat ik moet spelen. Dat is zeker fijn om te lezen. Maar het zou ongepast zijn als ik mijn wil ga opleggen aan de bondscoach. Dat zou ik altijd als een boemerang in mijn gezicht terugkrijgen. Ik zie de commentaren al voor me mocht ik een mindere match spelen. Ik kies er dus liever voor om met mijn voeten te spreken."

Presteren als de ploeg nood heeft aan zijn kwaliteiten: daar richt Leandro Trossard zich dus op. "Als Martínez me nodig heeft, zal ik paraat staan. Dat weet hij. Al probeer ik het hem wel zo moeilijk mogelijk te maken, want ik haal al het hele jaar een hoog niveau."