Voor Eric Gerets is de discussie Hazard-Trossard makkelijk: "Ik denk dat Eden momenteel zelf geen antwoord heeft"

Eric Gerets heeft door zijn gezondheidsproblemen nooit de kans gekregen om de Rode Duivels te trainen. Een manko op zijn cv, want hij had het graag gedaan. Maar een mening heeft De Leeuw nog altijd....

Ook over de discussie wie er nu links in de pocket moet starten: Eden Hazard of Leandro Trossard? “Ik ben zelf benieuwd of Eden aan de aftrap staat”, zegt Gerets in HLN. “Maar ik zou nu in ieder geval Trossard laten beginnen. Eden heeft zelf toegegeven dat Trossard het verdient."

De bondscoach heeft intussen wel laten weten dat Hazard in de basis staat. "Eden was wel onze nummer één samen met Courtois en Kevin De Bruyne, maar het is nu aan hem om te laten zien dat hij het spelletje nog onder de knie heeft. Ik denk dat Eden momenteel zelf geen echt antwoord kan geven waarom het er niet meer zo uitkomt."