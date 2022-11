Standard-speler Selim Amallah blijft achter met verschrikkelijke statistiek na WK-match tegen Kroatië

Selim Amallah, de middenvelder van Standard, heeft op het WK in de match tegen Kroatië niet meteen een fijne tijd beleefd.

Marokko en Kroatië zitten samen in de groep met België en deelden in de eerste wedstrijd uit poule F de punten (0-0). In deze affiche viel ook de basisplaats op voor Standard-speler Selim Amallah. Bij de Rouches werd hij naar de B-kern gestuurd en dus bleven er veel vragen hangen rond zijn persoon.

Veel vragen

Hoe zit het met zijn ritme, met zijn fysieke paraatheid? Welk rendement zal hij halen op het veld? Kan hij zijn beste gelaat laten zien? Niet bepaald, zo blijkt. Amallah bleef vrijwel onzichtbaar. De 26-jarige voetballer gaf in de hele wedstrijd amper negen passes.

Een ongelooflijk zwak bilan, dat aantoont hoe moeilijk de ex-speler van Moeskroen het aan tegen de Kroatische middenvelders. Als Standard had gehoopt op een sterk WK van Amallah om nog wat centen voor hem te vangen, is dat alvast niet op de best mogelijke manier begonnen.