Roberto Martinez bevestigt potentieel: "Hij is in die optiek een heel belangrijke speler"

De Rode Duivels misten tegen Canada de nodige grinta, al kwam daar na de rust wel wat verandering.

Amadou Onana kwam na de rust op het veld en met wat hij liet zien lijkt het vrij moeilijk om hem tegen Marokko nog uit het basiselftal te houden.

“Hij is een heel ander profiel dan Witsel, Tielemans, Vanaken en Dendoncker. Dat zijn de spelers die ook nog in aanmerking komen voor die positie. Het hangt af van de tegenstander en de wedstrijd die we willen spelen of hij er van in het begin bij kan zijn”, zegt bondscoach Roberto Martinez aan Het Belang van Limburg.

“We kunnen tot vijf wissels per match doen. Er zijn tegenwoordig met die vijf wissels twee teams nodig om een wedstrijd voor te bereiden. Een team dat aan de wedstrijd begint en eentje om de wedstrijd te eindigen. Onana is in die optiek een heel belangrijke speler.”