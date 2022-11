🎥 Beerschot wint op het veld van RSCA Futures dankzij 2 knappe doelpunten

Beerschot heeft op het veld van RSCA Futures gewonnen. NokkviĀ Thorisson maakte de winning goal.

Zaterdagavond sloten RSCA Futures en Beerschot in de Challenger Pro League de dag af. Bij winst kon Beerschot over SK Beveren en RWDM springen en zo aan de leiding komen. Voor RSCA Futures was een zege belangrijk om voeling met de top 3 niet te verliezen.

Na nog geen kwartier opende Lucas Stassin de score voor RSCA Futures. Het was al zijn 10e goal van het seizoen. Na ruim een half uur spelen stonden de bordjes weer gelijk. Ryan Sanusi pakte uit met een knap afstandsschot.

Na de pauze gingen beide ploegen op zoek naar de overwinning. Nokkvi Thorisson bracht Beerschot op voorsprong met opnieuw een afstandsschot. Later hield Bill Lathouwers met een knappe redding RSCA Futures nog van de gelijkmaker en zo ging Beerschot met een 1-2-zege naar huis.

FT | @kbeerschotva pakt drie punten in Brussel dankzij dit pareltje van Nökkvi Thórisson! šŸ”®šŸ» #ANDBEE pic.twitter.com/8ZLBHt1H4s — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 26, 2022

Beerschot staat alleen aan de leiding met 29 punten. Ze hebben een punt meer dan Beveren en RWDM. Beveren speelt zondag nog. RSCA Futures staat 4e en heeft 23 punten.