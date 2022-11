Nederlandse journalist pleit voor één bepaalde speler in de basis, luistert Van Gaal?

Met 4/6 na twee groepswedstrijden lijkt er geen vuiltje aan de lucht te zijn bij Nederland. Of toch?

Er komt toch wel wat kritiek op bondscoach Louis Van Gaal. Niet alleen vanwege het spel van Nederland, dat voorlopig geen hoge toppen scheert, maar ook vanwege zijn keuze voor bepaalde spelers. Zo is er steevast plek voor enkele Ajax-spelers terwijl de Ajacieden niet echt in vorm is.

Met 4 punten zijn de Nederlanders nog niet zeker van groepswinst. In de laatste wedstrijd moet er daarvoor gewonnen worden van gastland Qatar. En één speler die de Nederlandse analisten graag aan de aftrap zouden zien is het 19-jarige talent Xavi Simons. "Hij trainde heerlijk vandaag, had flitsende acties en schoot ballen in de bovenhoek", stelde journalist Valentijn Driessen vast in de WK-podcast van De Telegraaf.

De 19-jarige Xavi Simons was al bekend nog voor een club hem officieel onder contract mocht leggen dankzij voetbalfilmpjes die viraal gingen op Instagram. De aanvallende middenvelder van PSV zit dit WK pas voor de eerste keer in de selectie van Oranje.