Costa Rica verrast Japan met hun enige kans van de wedstrijd

Costa Rica heeft Japan verrast. Japan had de meeste dreiging naar voor, maar het was Costa Rica die kon scoren en dat bij hun enige echte kans van de wedstrijd.

De 1e helft was een maat voor niets. Nochtans begon die goed. Japan had meteen dreiging naar voor en ze kregen snel een hoekschop. Ook was er een schot van Doan, maar het was een afzwaaier. Na bijna een kwartier spelen, gaf Doan een gevaarlijke voorzet, maar niemand stond goed opgesteld om zijn voet tegen de bal te zetten. Later was er nog een goede voorzet voor Ueda, maar de bal schoot van zijn voet. Daardoor was de kans verkeken.

Aan de overkant was er wel balbezit voor Costa Rica. Ze kregen in het begin van de wedstrijd 3 vrije trappen kort na elkaar, maar die zorgden voor geen gevaar. Costa Rica trapte wel voor de 1e keer dit tornooi op doel. Campbell probeerde aan de rand van de 16 met buitenkantje links. Zijn poging ging over. 0-0 was de logische ruststand.

© photonews

Japan wisselde bij de rust en dat resulteerde meteen in een paar kansen. Morita met het 1e schot tussen de palen. Ook Endo en de ingevallen Asano zorgden voor gevaar. Daarna mochten ook Mitoma en Junya Ito komen invallen en die laatste zorgde meteen voor gevaar. Hij dribbelde zich voor bij een Costa Ricaanse verdediger en die kon niet anders dan Ito onderuit te trekken.

Costa Rica claimde aan de overkant een strafschop na een trekfout op Campbell, maar ze kregen die niet. Japan bleef kansen krijgen, maar de voorzetten vielen nooit echt goed. Toch viel er een doelpunt en het was aan de kant van Costa Rica. Bij hun 1e kans verraste Fuller doelman Gonda die er niet al te best uitzag. Japan bleef op zoek gaan naar een doelpunt. Mitoma zette goed voor en de bal bleef hangen, maar geen enkele Japanner kon besluiten. Even later gebeurde hetzelfde. Opnieuw zonder resultaat. Het bleef 0-1.

Zo ligt de groep weer helemaal open. Japan blijft op 3 punten staan en Costa Rica heeft er nu ook 3. Zo is er op de slotspeeldag nog veel mogelijk.