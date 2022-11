🎥De tirade van Philippe Albert na het verlies tegen Marokko: "Ze moeten bewegen"

Philippe Albert was erg ongelukkig na de Belgische nederlaag en stak dat niet onder stoelen of banken.

Na het laatste fluitsignaal begon Philippe Albert met zijn stevige commentaar op de Rode Duivels. "Het is een verdiende overwinning voor Marokko. Het zijn spelers die schitteren bij hun club, maar ze hebben geen zin in dit WK. Dat is ongelooflijk op dit niveau."

"Je kan niet zeggen dat ze niet wilden tegen Canada, en in de tweede helft tegen Marokko ook niet", aldus de oud-verdediger.

"Je moet realistisch en objectief blijven. Ze hebben een monsterlijk talent, maar ze moet bewegen, en als je niet beweegt tegen een tegenstander die het verlangen en de vechtlust heeft, kan dit gebeuren", besluit Albert.