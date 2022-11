Frank Raes kijkt naar vrije trappen van Marokko: "Ging Courtois niet in de fout?"

De Rode Duivels verloren met 2-0 van Marokko. Bovendien werd nog een doelpunt van de Atlasleeuwen afgekeurd.

Net voor de rust hadden de Duivels het geluk dat een goal van Marokko afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Na de pauze was het wel raak en die fase leek een kopie van de afgekeurde goal.

“Ging Courtois in de fout bij die tegengoal? Het is toch knullig dat hij twee keer op dezelfde manier geklopt werd”, zegt Frank Raes in Gazet van Antwerpen.

“Pas op: dat waren twee venijnige vrijschoppen. Maar een werelddoelman als Courtois zou daar toch net iets meer mee moeten kunnen doen. Had daar ook geen verdediger aan de eerste paal moeten staan?”