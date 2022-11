Frank Raes kijkt uit naar duel met Kroatië: "In voetbal kan alles"

De Rode Duivels staan met de rug tegen de muur na de nederlaag tegen Marokko. Het wordt alles of niet tegen Kroatië.

De Rode Duivels krijgen één kans om hun twee zwakke wedstrijden goed te maken. “Dat ze het nu maar laten zien tegen de Kroaten. Uiteraard wordt dat geen sinecure, maar in voetbal kan alles”, zegt analist Frank Raes in Gazet van Antwerpen.

Het is hopen dat de Duivels eindelijk hun beste niveau weten te halen. “Laten we hopen dat Lukaku fit genoeg is om te starten en dat ze het tegen die ervaren Kroaten wel negentig minuten lang kunnen belopen.”

“Ze zullen uit hun pijp moeten komen als ze zich nog willen kwalificeren voor de tweede ronde. We zijn nog niet uitgeschakeld, maar het wordt nu wel extreem moeilijk om in het toernooi te blijven.”