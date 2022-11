Marc Degryse hekelt de vervangingen van Martinez: "Geen medelijden met hem hebben"

Te veel om op te noemen, wat er allemaal fout liep tegen Marokko. Marc Degryse kijkt ook naar de tactische beslissingen van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Sommige dingen heb je zelf niet in de hand, maar de vervangingen die je doorvoert kan je wel zelf bepalen. Volgens analist Marc Degryse sloeg Roberto Martinez op dat vlak de bal helemaal mis.

“Ze waren niet logisch. Hij liet Mertens eerder invallen dan Trossard. Koos voor De Ketelaere als diepe spits in plaats van Openda, die je eerder zou verwachten”, zegt Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Meunier werd pas in de 80ste minuut vervangen, dat had eerder gekund. Castagne heeft op verschillende posities moeten spelen. Van Doku verwachtte ik een invalbeurt. Het leek op den duur op willekeur. De spelers zullen zich hier ook vragen over beginnen te stellen. Sommigen zullen niet meer weten wat ze moeten doen om in de ploeg te geraken.”

De bondscoach moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen, aldus Degryse. “Hij kan niet blijven verkondigen dat hij zich geen zorgen maakt. Zijn vertrouwen in de oudere generatie is gigantisch groot, maar hij moet van zijn geloof afstappen en harde keuzes durven maken. Daarvoor verdient hij drie miljoen euro per jaar, medelijden met hem moeten we dus niet hebben.”