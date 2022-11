Onvrede over schorsing van Amadou Onana: "Dat verontrust me"

Geen Amadou Onana tegen Kroatië, terwijl hij toch één van de smaakmakers was in de eerste twee groepswedstrijden.

Onana zal gemist worden, dat beseft ook bondscoach Roberto Martinez. “De voorbije twee wedstrijden was hij onze indrukwekkendste speler”, klinkt het bij de Spanjaard aan RTBF.

“Wat mij betreft is hij echt een ontdekking. Het is niet normaal om nog zo jong te zijn, in de ploeg te komen en al meteen zo'n présence te hebben. We zullen hem missen en dat verontrust me toch.”

Een vervanger is een mogelijkheid, maar er kan ook geschoven worden met de bestaande namen zoals Kevin De Bruyne. “Dat kan zeker. Ik heb Kevin al gebruikt als een valse 9, op de 10, links en rechts, op de 8 en tegen Marokko eindigde hij op de 6. Dat is geen probleem, al begrijp ik dat iedereen daar wel zijn eigen mening over heeft.”