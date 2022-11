VRT-journaliste met Marokkaanse roots: "Nationale ploeg moet statement maken over rellen"

VRT-journaliste Loubna Khalkhali, de vrouw van Adil El Arbi, beiden met Marokkaanse roots, reageert onthutst op de rellen in Brussel.

Wat een mooi feest had moeten worden na de zege van Marokko tegen de Rode Duivels draaide uit op pure horror. “Zo jammer dit. In Marokko zouden ze dit nooit doen. Elke keer opnieuw. What a shame!”, schreef Khalkhali op Instagram.

Ze postte filmpjes van de vreugde in Marokko, maar ook van de rellen in Brussel om het contrast te tonen. “Iemand een contact bij de Marokkaanse nationale ploeg? Ik zou hen graag vragen om een statement te maken over deze rellen, want we hebben het hier helemaal mee gehad. Misschien luisteren de relschoppers wel naar hen?”

Khalkhali was vandaag te gast bij Studio Brussel. Ik voel plaatsvervangende schaamte. Onze vreugde wordt gekaapt door die relschoppers. Ik kreeg zelfs berichten vanuit Marokko die niet begrepen wat er in Brussel gebeurde.”