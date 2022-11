Franky Van der Elst over Trossard: "Het zou maar erg zijn, die is niet geweldig behandeld"

Roteren. Dat is hetgeen de analisten willen zien tegen Kroatië. Ook Franky Van der Elst ziet spelers die geen kansen krijgen, maar ook kleppers die zichzelf niet zijn.

De statistieken van een speler als Kevin De Bruyne zijn bijzonder pover op het WK. “Veel balverliezen, weinig doelpogingen… Dat staat niet in verhouding met zijn kwaliteiten. Sorry, maar natuurlijk is dat niet genoeg”, zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad.

Al is dat niet allemaal zijn eigen schuld. “Het collectieve zal voor een deel mee de oorzaak zijn. Hij moet de bal soms lager komen ophalen, terwijl het hoger op het veld is waar hij beslissend kan zijn. Volgens mij staat hij, als valse rechtsbuiten die naar binnen kruipt, ook niet op de positie waar hij graag zou willen staan. Zeker nu Onana geschorst is, zou ik hem naast Witsel zetten.”

En dat moet een vergeten speler ook in de ploeg doen komen. “Hij heeft de vista om vandaaruit verticaler te spelen en een snellere balcirculatie op gang te brengen. En dan geef je ook de kans aan Trossard om vooraan in de ploeg te komen. Die is nog niet te geweldig behandeld op dit WK. Het zou maar erg zijn, mochten we eruit vliegen terwijl we iemand die prima in vorm zit amper gebruikt hebben.”