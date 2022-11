Is Kevin De Bruyne de aangewezen man om Eden Hazard als aanvoerder op te volgen?

Eden Hazard is momenteel onbetwist de aanvoerder bij de Rode Duivels. Naar de toekomst toe is een nieuwe kapitein nodig.

Vital Borkelmans kijkt in de richting van Kevin De Bruyne. “Kevin De Bruyne is iemand die een leider kan zijn. Hij durft iets te zeggen en moet als middenvelder ook verbaal sterk zijn want hij heeft contact met de verschillende linies”, klinkt het bij Sporza.

“Kevin heeft altijd al een voorbeeldfunctie gehad, trapte ons naar het WK in Brazilië, en wil altijd op een hoog niveau spelen. Hij zou een geschikte aanvoerder zijn.”

Bij Manchester City lukte het voor hem echter al enkele keren niet om aanvoerder te worden. Daar kiezen de spelers samen wie kapitein is. Ook dit seizoen lukte het niet, nu is Ilkay Gündogan aanvoerder bij City.