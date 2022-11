Vlagpost van VS leidt tot woede van Iran: gevoelig onderwerp, waarbij Qatar de Iraanse fans ook cencureert

Iran is woedend op de VS, dat naar aanleiding van de match van vanavond een foto postte van de Iraanse vlag zonder de gekende zwaarden erop. Dat als steun voor de vrouwenrechten in het land, maar dat is dus niet al te best gevallen.

Er zijn al jaren strubbelingen tussen de VS en Iran. De post zorgde voor heel wat ergernis in Teheran en die maakten dat ook duidelijk. De VS reageerde door te zeggen dat de post eenmalig was als steun voor vrouwenrechten en dat ze de juiste vlag gingen gebruiken later. Iran reageerde met een officiële klacht en wou de VS zelfs laten uitsluiten. Over de juiste vlag is er trouwens veel verdeeldheid binnen de Iraanse gemeenschap zelf.

De twee zwaarden werden pas in 1980 toegevoegd, eerder stond er een leeuw in het midden van de vlag. Veel Iraanse fans wilden trouwens met die oude vlag met leeuw het stadion binnen tegen Wales, maar werden door de Qatarerse autoriteiten verplicht die af te geven. Het regime in Iran erkent die vlag niet meer en Qatar is een bondgenoot van dat regime.