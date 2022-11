Voormalige Rode Duivel is er zeker van: "Ik denk nog steeds dat we ons gaan kwalificeren"

De Rode Duivels staan donderdag voor een loodzware opdracht tegen Kroatië als ze zich nog willen kwalificeren voor de volgende ronde op het WK. Enkel een overwinning tegen Modric & co is genoeg om de uitschakeling af te wenden na de nederlaag tegen Marokko.

Zondag 27 november omstreeks 16u zat elke Belg gefrustreerd en teleurgesteld voor zich uit te staren. De Rode Duivels hadden zonet met 0-2 verloren van Marokko. Na de teleurstellende openingswedstrijd tegen Canada, die we met een gelukje wisten te winnen, was ook de tweede wedstrijd opnieuw ondermaats. In de eerste helft werd ons Belgenlandje al eens opgeschrikt door een tegendoelpunt dat godzijdank nog werd afgekeurd. Maar toen moest de hel in Qatar nog losbreken. Na de rust faalde de hele ploeg, inclusief bondscoach Roberto Martinez, erin om het roer te keren. Weinig hoopgevend dus op een goede afloop van wat de laatste kans van onze geliefkoosde Gouden Generatie zou moeten zijn.

Het geloof voor de allesbeslissende derde groepswedstrijd tegen Kroatië is bij vele landgenoten dan ook ver zoek. In de internationale pers worden onze Rode Duivels uitgelachen. Het lijkt of niemand nog gelooft in de buitengewone kwaliteiten van Kevin De Bruyne, die tot nu toe een zeer matig WK speelt. Desondanks is het nog steeds Kevin De Bruyne. De beste speler op dit WK als we rekening houden met de eindstand van de Ballon d'Or, waar de speler van Manchester City derde eindigde na de geblesseerde Karim Benzema en Sadio Mane. Met Courtois hebben we ook zonder enige twijfel de beste doelman ter wereld tussen de palen staan, ondanks het te vermijden eerste tegendoelpunt tegen Marokko. Ten slotte hebben we ook de terugkerende Romelu Lukaku in de spits staan die in het verleden Kroatië al wel eens sterretjes liet zien. In de kwalificaties voor het WK van 2014, in de tijd dat de Gouden Generatie nog in haar kinderschoenen stond, trapte de jonge Romelu Lukaku ons naar het eindtoernooi in Brazilië met twee doelpunten. Even nostalgie opsnuiven... Inmiddels al meer dan negen jaar geleden.

Wat ook bewijst is dat we anderhalf jaar geleden, in maart 2021, nog wonnen van de Kroaten in een vriendschappelijke interland. Toen op het veld: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Nacer Chadli, Youri Tielemans, Dries Mertens, Yannick Carrasco en Romelu Lukaku. Ik durf toch te stellen dat we met Kevin De Bruyne aan die opstelling nog een wereldspeler kunnen toevoegen. Ook voor Nacer Chadli hebben we nu toch wel een beter alternatief ter beschikking. Verder is ook Jason Denayer geen optie meer in de basis, maar dat is nu ook geen groot gemis. Ook in die wedstrijd wist Romelu Lukaku voor de beslissing te zorgen met een doelpunt in de eerste helft.

"Ik denk nog steeds dat we ons gaan kwalificeren"

Dat de internationale pers niet zacht is voor onze nationale ploeg is wel duidelijk. Ook ex-Anderlechtdoelman en voormalig Rode Duivel Silvio Proto is die felle kritiek niet ontgaan. Toch is hij het er niet mee eens. "Ik heb de indruk dat we laten vangen hebben (ik als eerst) door het artikel in L'équipe. Ik denk nog steeds dat we ons gaan kwalificeren. Komop Rode Duivels", maakte Silvio Proto duidelijk via Twitter. Ik moet persoonlijk zeggen dat ik me aansluit bij die mening. Oké, onze selectie is oud en de verdediging is niet meer op zijn snelst, maar de Kroaten zijn te pakken. Luka Modrić is 37, spits Marko Livaja is 29 en speelt slechts voor Hajduk Split en doelman Dominik Livakovic speelt ook nog steeds bij Dinamo Zagreb in de vaderlandse competitie. Op papier hebben we veel meer kwaliteiten dan de Kroaten. Nu nog geloof en vertrouwen en dan komt alles goed.

Als ik het grootste gevaar zou moeten aanduiden voor de wedstrijd donderdag zeg ik Marcelo Brozovic. De 30-jarige defensieve middenvelder van Inter Milaan is misschien niet de meest opvallende of sexy voetballer, maar hij werkt zich te pletter voor zijn ploeg. In de tweede groepswedstrijd van de Kroaten tegen Canada liep hij maar liefst 13,899 kilometer. Dat zijn impressionante cijfers wetende dat een speler gemiddeld zo'n elf kilometer loopt per wedstrijd. Onze middenvelders zijn alvast gewaarschuwd voor een fysiek zwaar duel met de Kroatische ploeggenoot van Romelu Lukaku.