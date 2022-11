Wie gaat naar de achtste finales - wat zijn de scenario's in de WK-groepen A tot D de komende twee dagen?

We zijn klaar voor speeldag 3 op het WK. Binnen vier dagen weten we welke ploegen zich plaatsen voor de volgende ronde en welke niet. We lijsten graag eens de scenario's op - in de ene groep al wat makkelijker dan de andere.

Groep A:

Nederland gaat door als het wint of gelijkspeelt tegen Qatar. Als het verliest, dan gaat het ook nog door bij een nederlaag van Senegal. Bij een gelijkspel van Senegal of een overwinning van Senegal is het doelsaldo doorslaggevend.

Voor Ecuador geldt hetzelfde tegen Senegal. Senegal van zijn kant moet winnen, of hopen bij een gelijkspel dat Nederland verliest met drie of meer goals van Qatar. De Qatari zijn uitgeschakeld.

Nederland 4 (+2)

Ecuador 4 (+2)

Senegal 3 (0)

Qatar 0 (-4)

Groep B:

Engeland is met een overwinning of een gelijkspel altijd door naar de volgende ronde. Ook een kleine nederlaag is voldoende, pas als ze verliezen met vier goals verschil komen ze in de gevarenzone.

Wales kan met een overwinning tegen Engeland ook nog door. Met winst met vier goals verschil doen ze dat altijd, anders moeten ze rekenen op een gelijkspel in Iran - USA.

Iran en de USA zijn beiden met een overwinning altijd zeker van de volgende ronde. Bij een gelijkspel heeft Iran nog steeds zijn ticket beet als Wales niet wint.

Engeland 4 (+4)

Iran 3 (-2)

USA 2 (0)

Wales 1 (-2)

Groep C:

Polen is met een overwinning of gelijkspel tegen Argentinië altijd door, bij een nederlaag moet het hopen op een gelijkspel in Saoedi-Arabië - Mexico of hopen op een beter doelsaldo dan Mexico als zij winnen.

Saoedi-Arabië is met een zege tegen Mexico altijd door, Argentinië met een overwinning tegen Polen ook. Als beide matchen eindigen in een gelijkspel, dan gaat Argentinië door. Als Argentinië gelijkspeelt, kan het ook met een kleine zege van Mexico nog steeds doorgaan.

Mexico moet sowieso winnen en eigenlijk hopen dat Polen hetzelfde doet tegen Argentinië. Anders moet het best flink winnen, om zo op doelsaldo door te gaan.

Polen 4 (+2)

Argentinië 3 (+1)

Saoedi-Arabië 3 (-1)

Mexico 1 (-2)

Groep D:

Frankrijk is al geplaatst voor de volgende ronde, met 6 op 6. Australië gaat met een overwinning ook altijd door naar de volgende ronde.

Als Australië gelijkspeelt, dan mag Frankrijk niet verliezen van Tunesië. Bij een nederlaag zijn ze altijd uitgeschakeld.

Denemarken en Tunesië moeten sowieso hun wedstrijd winnen en hopen dat het andere land met minder doelpunten verschil wint. Tunesië kan ook rekenen op een gelijkspel in Denemarken - Australië.

Frankrijk 6 (+4)

Australië 3 (-2)

Denemarken 1 (-1)

Tunesië 1 (-1)