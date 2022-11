Klare taal van Courtois: "Als we dat ontdekken, is het zijn laatste dag bij de Rode Duivels"

Het grote verhaal over de akkefietjes in de kleedkamer van de Rode Duivels kwamen wellicht van iemand die dat lekte naar de pers.

Het ‘foute verhaal’ over de problemen in de kleedkamer van de Rode Duivels werd in geuren en kleuren gebracht door de Franse sportkrant L’Equipe.

Wie dat verhaal bij de krant gebracht heeft, daar is bij de Rode Duivels niet over gesproken. “Neen, want het verhaal klopt niet, maar iedereen neemt het wel aan als de waarheid”, zegt Thibaut Courtois aan Het Nieuwsblad.

“Het zijn ook niet altijd de spelers die info lekken. We werken hier met zoveel mensen en als er dan iets naar buiten komt... Soit, als we zoiets ontdekken, dan is dat de laatste dag van die persoon bij de Rode Duivels.”