Marc Wilmots ontgoocheld in Rode Duivels: "Wat Kevin De Bruyne deed was niet goed"

Marc Wilmots blijft de Rode Duivels volgen. Hij is bijzonder ontgoocheld in de huidige manier van communiceren.

De voorbije dagen liep het bijzonder mank bij de Rode Duivels. “Er zijn dan ook dingen gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. Ik heb deze groep gebouwd en geleerd om respect te hebben voor anderen. Om geen kritiek op elkaar te uiten ook”, zegt Marc Wilmots aan Het Nieuwsblad.

Hij kijkt vooral in de richting van Kevin De Bruyne. “Wat Kevin De Bruyne deed, was dus niet goed. Als hij iets aan te merken heeft op de ploeg, moet hij dat binnenskamers houden. Aan ruzie op het veld of uitspraken in de media heeft niemand iets.”

“Ik hoop dat het niet tot zware spanningen heeft geleid, want dat zou jammer zijn. Ik zou zeggen: blijf samen, jongens. Probeer die barstjes samen te herstellen. Dat was altijd al onze sterkte. En weet: als je straks wint, is alles vergeten en kan het nog een heel mooi WK worden.”