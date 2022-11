Ref uit Premier League die al enige controverse meemaakte op WK leidt donderdag Kroatië-België

Het is bekend welke ref donderdag Kroatië-België leidt en die komt uit de Premier League. Het is de Engelsman Anthony Taylor.

De 44-jarige Taylor heeft al één wedstrijd gefloten op het WK voetbal in Qatar en die verliep niet zonder enige controverse. Hij moest het duel tussen Ghana en Zuid-Korea in goede banen leiden. Achteraf waren de Zuid-Koreanen niet te spreken over zijn optreden.

Al rood gegeven

Bij het Aziatische land voelden ze zich onfair behandeld. Bondscoach Paulo Bento was onder meer kwaad omdat zijn ploeg aan het einde van de blessuretijd een hoekschop niet meer mocht nemen. Taylor gaf hem na de match nog een rode kaart. Ook sterspeler Son Heung-min deed zijn beklag over de ref.

Taylor is ook de man die op EURO 2020 Denemarken-Finland leidde, de wedstrijd waarbij Christian Eriksen plots neerzeeg. Donderdag zal Taylor bijgestaan worden door zijn landgenoten Gary Beswick en Adam Nunn. De Roemeen Istvan Kovacs is de vierde ref, de Duitser Marco Fritz de videoref. De vorige duels van de Rode Duivels werden gefloten door de Zambiaan Sikazwe en de Mexicaan Ramos.