"Sterker dan vier jaar geleden" en "Horen bij de acht favorieten": de quotes van Martinez vooraf als boemerang?

De Rode Duivels verloren op speeldag 2 van het WK met 0-2 van Marokko en dus hangt de kwalificatie voor de achtste finales plots aan een zijden draadje. Het zet enkele quotes van Roberto Martinez vooraf ook weer in een ander perspectief.

In aanloop naar het WK in Qatar had Roberto Martinez zich duidelijk uitgelaten over een aantal zaken. “We zijn sterker dan vier jaar geleden, want we hebben meer mogelijkheden dan vier jaar geleden. Ik heb een grotere poel van spelers waaruit ik kan putten.”

“De spelers zijn ook positioneel sterker. Ze nemen betere beslissingen. Een oude vos is niet slim omdat hij een vos is, maar omdat hij oud is”, aldus Martinez toen in Het Nieuwsblad.

Referentie

“Hoe Eden bij Real Madrid speelt is irrelevant bij de Rode Duivels”, klonk het toen ook nog. En over Trossard – die weinig kansen krijgt: “De volgende stap voor hem is zijn clubniveau ook halen op niveau van de Rode Duivels.”

“En over tien jaar zal deze generatie de referentie zijn. Dit waren de beste prestaties ooit in het Belgisch voetbal. We horen nog altijd bij de acht WK-favorieten.” Aan de Duivels nu om een en ander te bewijzen tegen Kroatië, met een referentiematch?